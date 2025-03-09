الجبهة الوطنية يُهنئ الكابتن "مطيع" على فوزه بمنصب الأمين العام للأولمبية المصرية



كتب-عمرو صالح:



تقدم حزب الجبهة الوطنية بالتهنئة للكابتن محمد مطيع رئيس الاتحاد المصري للجودو والايكيدو والسومو، وأحد الكوادر الشبابية المتميزة بالحزب، وذلك بمناسبة فوزه المستحق بمنصب الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية المصرية بالتزكية، ليصبح أصغر من شغل هذا المنصب في تاريخ اللجنة.

وأعرب حزب الجبهة الوطنية في بيان له، عن تمنياته للكابتن مطيع بمزيد من التوفيق والسداد في مهامه ليواصل مسيرة التميز ورفع راية الرياضة المصرية عاليًا في المحافل الوطنية والدولية.

وأكد الحزب اهتمامه الشديد بالرياضة كقوة دافعة للتغيير الإيجابي وتحقيق الانضباط، ودعمه المتواصل للكفاءات الشابة في مختلف المجالات وتمكينها في مختلف مواقع القيادة.