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لتنمية محصول القمح.. الزراعة توفر التقاوي بالمجان - "تفاصيل"

06:00 ص الأحد 09 مارس 2025
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كتب- عمرو صالح:

قامت الادارة المركزية للإرشاد الزراعي بالتعاون مع الحملة القومية لمحصول القمح للموسم الحالي بمحافظة المنوفية بتنفيذ برامج ارشادية للمزارعين وذلك في إطار اهتمام الدولة بتكثيف الجهود الإرشادية وتنمية القطاع الزراعي.

وأوضحت الزراعة، أنه تم تنفيذ 36 حقلًا إرشاديا بمساحة 36 فدانا، وتقديم التقاوي مجاناً للمزارعين كخدمة ارشادية، كما تم تنفيذ 3 ندوات ارشادية و9 أيام حقل.

وأضافت أنه تم عمل 56 تجميعة إرشادية بمساحة حوالي 259 فدان تم تسوية الأرض بالليزر مجاناً كخدمة إرشادية بهدف توجيه المزارعين نحو أفضل الممارسات الزراعية وذلك في إطار فاعليات مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية.

وفيما يتعلق بمشروع تطوير الري الحقلي فقد تم تنفيذ 19 ندوة عن تطهير المساقي والمراوي بالإضافة إلى 2 يوم حقل لمحصول بنجر السكر بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل السكرية و2 يوم حقل لمحصول الطماطم.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ 2 يوم حقل لمحصول الفاصوليا، ويوم ندوة إرشادية عن الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان و يومين حقل للكثيف المحصولي وندوتين إرشاديتين عن مكافحة الحشائش.

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الادارة المركزية للإرشاد الزراعي محصول القمح الحملة القومية لمحصول القمح الزراعة
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