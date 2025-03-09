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مصدر بـ"الكهرباء": معايير جديدة في اختيار قيادات القطاع ورؤساء الشركات

09:00 ص الأحد 09 مارس 2025

اجتماع لوزير الكهرباء - أرشيفية

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كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك معايير جديدة سيتم تطبيقها على القيادات التي سيتم ترشيحها واختيارها لتولي مناصب قيادية بمختلف الشركات تنفيذا للإستراتيجية الجديدة التي يطبقها الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأضاف المصدر لمصراوي، أنه جاري وضع المعايير والشروط المنظمة لاختيار القيادات وتصعيدها قبيل الإعلان عن حركة التغييرات الموسعة التي سوف يشهدها القطاع ممثل في الشركات التابعة له وأعضاء مجالس إدارات الشركات.

وأكد أن التقييمات ستتم بشكل سري من عدة جوانب مختلفة منها العمر الزمني والخبرات التراكمية وكفاءة المرشح خاصة أن وزير الكهرباء طلب إعداد تقرير مفصل من الشركة القابضة لكهرباء عن أبرز قيادات الصف الثاني والثالث بمختلف الشركات، منوهًا إلى أن وزير الكهرباء يتبنى تفكير جديد يهدف لتصعيد وتمكين الكوادر البشرية الشبابية من الجنسين للدفع بهم في تولي مناصب قيادية نظرًا لما تتطلبه المرحلة المقبلة في القطاع.

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