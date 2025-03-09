أجواء دافئة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب- عمرو صالح:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود خلال الساعات المقبلة طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ما بين 4:2 درجات على معظم الأنحاء.

وأشارت إلى سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها.