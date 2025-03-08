إرهابي ولو اتغسل بماء زمزم.. أحمد موسى: لا مجال للتسامح مع الإخوان

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى عدم وجود أي مجال للتسامح مع الإخوان، واصفًا أفرادها بالإرهابيين الذين تلوثت أيديهم بدماء الشهداء.

خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، قال موسى: "الإخواني هيفضل إرهابي ولو اتغسل بماء زمزم"، مشددًا على أن محاولات تبييض وجه الإرهابيين أو إعادة تأهيلهم لن تنجح أبدًا.

وأضاف موسى أن المواطن المصري الأصيل لا يمكن أن يدافع عن إرهابي، محذرًا الجمهور من الانخداع بأي محاولات لتغيير صورة الإخوان.

وأكد أن الإرهابي سيظل إرهابيًا، وأن فهم المصريين لخطورة الجماعة واصطفافهم خلف مؤسسات الدولة هو الدرع الحامي الذي يحمي البلاد من أي محاولات لعودة الإخوان إلى المشهد السياسي.

وأشاد موسى بموقف الشعب المصري الذي يقف دائمًا إلى جانب وطنه في أوقات الأزمات، مشيرًا إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها في الأكاديمية العسكرية، حيث أكد الرئيس على أهمية وحدة الصف الوطني.

وأوضح موسى أن الرئيس السيسي اتخذ موقفًا حاسمًا بانحيازه للشعب خلال ثورة 30 يونيو 2013، قائلًا: "لولا هذا القرار، لكانت مصر اليوم في وضع مشابه لما تعيشه سوريا".

كما شدد الإعلامي أحمد موسى، على دعمه الثابت للجيش والشرطة والقضاء، مؤكدًا أن هذه المؤسسات هي خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية. وقال: "أنا لا أخاف إلا من الله، ومن يدافع عن الدولة ومؤسساتها معروف للجميع".

وأضاف أن بعض الذين كانوا يهاجمونه بسبب مواقفه الوطنية قد غيروا آراءهم الآن، وأصبحوا يدركون أهمية دعم مؤسسات الدولة.