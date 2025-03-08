وزير العمل: خفض معدلات البطالة وتعزيز دور القطاع الخاص أهم أولوياتنا

كتب- حسن مرسي:

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قضية البطالة هي الشغل الشاغل لجميع دول العالم، مشددًا على أهمية تحقيق توازن تشريعي بين أصحاب العمل والعمال لضمان بيئة عمل مستقرة ومنتجة.

وأشار جبران خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم السبت، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يأتي في إطار معالجة بعض التحديات التي تواجه سوق العمل، مؤكدًا أن أحد أسباب انخفاض العمالة هو سوء التوزيع، مما يستدعي تعزيز التعاون مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي لاستيعاب العمالة.

وأوضح أن الحكومة تعمل على توفير فرص عمل جديدة من خلال المشاريع الاستثمارية الكبرى، مشيرًا إلى أن افتتاح مصنع "هاير" يعد أحد النماذج الناجحة التي تساهم في توظيف العمالة المدربة.

وأضاف أن نسبة البطالة التي بلغت 14% في عام 2014 شهدت تراجعًا ملحوظًا بفضل المشروعات القومية والاستثمارية، لافتًا إلى أن رؤية الدولة تركز على الاستمرار في خفض معدلات البطالة، مع دعوة القطاع الخاص إلى لعب دور أكبر في استيعاب المزيد من العمالة.

واختتم جبران بأن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز بيئة العمل ودعم الاقتصاد الوطني من خلال سياسات متوازنة تضمن نمو سوق العمل واستدامته.