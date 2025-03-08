حدث في 8ساعات| رسالة من السيسي.. وتطورات الأوضاع في سوريا.. وتفاصيل فيروس هانتا القاتل

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم السبت، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية للمرأة المصرية وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية

بعد استقرار أسعار العلف.. الزراعة تكشف موعد تراجع أسعار الدواجن بالأسواق

كشف الدكتور طارق سليمان نائب وزير الزراعة لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة، عن موعد تراجع أسعار الدواجن بمختلف أسواق الجمهورية بعد استقرار أسعار الأعلاف خلال الأشهر الماضية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

المفتي: تمكين المرأة ضرورة حضاريةٌ تفرضها سُنن التطور

أكد الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، على أن تمكين المرأة في القيادات المجتمعية يعد سمة من سمات التطور ولا يمكن تحقيق التقدم والنهضة للمجتمع دون مشاركتها لكونها العمود الفقري للأسرة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"عربية النواب" تطالب بحل سلمي شامل يحفظ وحدة سوريا

أعرب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير في سوريا، خاصة المواجهات بمحافظة اللاذقية، التي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، محذرًا من خطورة تعميق الانقسام داخل المجتمع السوري، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر لأمن وسلامة الشعب السوري.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"الزراعة" تكشف استعدادات استقبال معرض الزهور 2025

أعلن علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، قرب انتهاء أعمال تطوير المتحف الزراعي استعدادًا لاستقبال معرض زهور الربيع 2025 المقرر في الثاني عشر من أبريل المقبل، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا تنفيذ أعمال تطوير وتجميل شاملة للبنية الأساسية بالمتحف الزراعي، مقر إقامة المعرض.

للتفاصيل.. اضغط هنا

السيسي عن المرأة المصرية: رمز العطاء والصبر والتدبير

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية للمرأة المصرية وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير السياحة: عرض المجموعة الكاملة لكنوز توت عنخ آمون بالمتحف الكبير

عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عدة لقاءات إعلامية مع مجموعة من ممثلي عدد من أكبر وسائل الإعلام اليابانية من صحف ووكالات أنباء وقنوات تليفزيونية منها وكالة الأنباء اليابانية كيودو، وقناة وجريدة أساهي، وجريدة اليابان بريس، والمجلة السياحية صوت السفر (Travel voice).

للتفاصيل.. اضغط هنا

فيروس هانتا القاتل.. ما سر المرض النادر الذي أودى بحياة زوجة جين هاكمان؟

أثارت وفاة بيتسي أراكاوا، زوجة الممثل الأميركي جين هاكمان، جراء مرض نادر سببه فيروس "هانتا"، تساؤلات بشأن طبيعة هذا المرض وأسبابه وأعراضه.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الأوقاف تحذر من مخاطر الألعاب النارية.. هل تخالف الدين؟

حذرت وزارة الأوقاف المصرية، من إلقاء الألعاب النارية على الغير وذلك لما لها من مخاطر كثيرة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تغير جديد في الطقس وتحذير للمواطنين.. ارتفاع كبير في الحرارة يبدأ اليوم

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

للتفاصيل.. اضغط هنا