انتصار السيسي تلتقي بمجموعة من النماذج المشرفة من السيدات المصريات

كتب- أحمد عبدالمنعم:

التقت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية اليوم السبت، بمجموعة من النماذج المشرفة من السيدات المصرية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقالت السيدة انتصار السيسي في تدوينة لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "شرفت اليوم بلقاء مجموعة من السيدات المصريات الملهمات، اللاتي قدّمن نماذج مشرفة في مختلف المجالات. كل واحدة منهن تعكس قوة الإرادة والعطاء، وتجسد روح المرأة المصرية القادرة على تحقيق النجاح والتأثير".

وأضافت "أؤمن بأن كل امرأة تحمل في داخلها طاقة عظيمة، وسأظل دائمًا داعمة لكل سيدة تسعى لتحقيق أحلامها وبناء مستقبل أكثر إشراقًا لوطننا".