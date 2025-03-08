إعلان

انتصار السيسي تلتقي بمجموعة من النماذج المشرفة من السيدات المصريات

09:11 م السبت 08 مارس 2025

انتصار السيسي تلتقي بمجموعة من النماذج المشرفة من

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عبدالمنعم:

التقت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية اليوم السبت، بمجموعة من النماذج المشرفة من السيدات المصرية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقالت السيدة انتصار السيسي في تدوينة لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "شرفت اليوم بلقاء مجموعة من السيدات المصريات الملهمات، اللاتي قدّمن نماذج مشرفة في مختلف المجالات. كل واحدة منهن تعكس قوة الإرادة والعطاء، وتجسد روح المرأة المصرية القادرة على تحقيق النجاح والتأثير".

وأضافت "أؤمن بأن كل امرأة تحمل في داخلها طاقة عظيمة، وسأظل دائمًا داعمة لكل سيدة تسعى لتحقيق أحلامها وبناء مستقبل أكثر إشراقًا لوطننا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتصار السيسي اليوم العالمي للمرأة المرأة المصرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

12 ألف صائم يفطرون معًا في أكبر إفطار رمضاني بالخصوص- صور