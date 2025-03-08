حسام موافي يحذر: هذه الفئة أكثر عرضة للسدة الرئوية المزمنة

كتب- حسن مرسي:

رد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، على أحد المشاهدين، بأن والدها يُعاني من سدة رئوية مزمنة وفشل بوظائف التنفس ونقص في الأكسجين.

وقال موافي خلال تقديم برنامجه "ربي زدني علمًا" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن السدة الرئوية هي عبارة عن ماتور الجسم لاستخراج المياه.

وأضاف موافي، أن دخول الهواء والتنفس إلى الجسم نُستخدم فيه العضلات، أما خروج الهواء يكون تلقائي ولا يحتاج إلى مجهود من الإنسان.

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إلى أن ضيق الشعب الهوائية تجعل الشخص يأخذ الهواء ولكنه لا يستطيع أن يستخرجه، وهذه السدة الرئوية.

وشدد أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، على أن المدخنين هم أكثر عرضة للسدة الرئوية من غيرهم، موضحًا أن التدخين يحدث مشكلات كثيرة في الرئة والجسم بشكل عام.

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