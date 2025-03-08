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بعد تأجيلها إلى21 مارس.. ننشر جدول أعمال "عمومية الصحفيين"

07:17 م السبت 08 مارس 2025

نقابة الصحفيين

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كتب- عمرو صالح:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، لعدم اكتمال النصاب القانوني ٥٠٪؜+ ١ من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية، على أن تتم دعوة الجمعية العمومية للمرة الثانية يوم الجمعة 21 /3 /2025م بنسبة حضور (25 %).

وأعلن مجلس نقابة الصحفيين عن جدول أعمال الاجتماع العادي للجمعية العمومية، ويتضمن:

1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).

2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 /12 /2024م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.

4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.

6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.

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