بعد استقرار أسعار العلف.. الزراعة تكشف موعد تراجع أسعار الدواجن بالأسواق

كتب-عمرو صالح:

كشف الدكتور طارق سليمان نائب وزير الزراعة لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة، عن موعد تراجع أسعار الدواجن بمختلف أسواق الجمهورية بعد استقرار أسعار الأعلاف خلال الأشهر الماضية.

وقال سليمان خلال تصريحات لمصراوي: شهدت المزارع والعنابر أعلى نسبة إشغالات دواجن خلال الشهور الأخيرة، لافتا إلى نجاح الدولة في السيطرة على أسعار الأعلاف وتوفيرها بأسعار مناسبة للأسواق انعكس بشكل إيجابي على إقدام المربين على ممارسة نشاطهم بشكل مطمئن دون خوف من تقلب الأسعار.

وأشار سليمان إلى أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الدواجن تراجعا خلال الربع الأخير من شهر رمضان لعدة أسباب أولها توافر الكثير من المعروض بمختلف الأسواق وإقبال المواطنين على شراء حلويات العيد والمخبوزات.

وشهدت أسعار الدواجن اليوم 8 مارس 2025 استقرارا في السوق المحلية لتتراوح بين 95 و96 جنيهًا للكيلو فى المزرعة.

بينما بلغت أسعار علف الدواجن في السوق، متوسط سعر علف بادي 23% نحو 21 ألف جنيه للطن، علف نامي 21% نحو 20500 جنيه للطن، علف ناهي 19% نحو 19800 جنيه للطن، علف بادي نامي نحو 19500 جنيه للطن.

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