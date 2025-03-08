السيسي عن المرأة المصرية: رمز العطاء والصبر والتدبير
كتب- محمد نصار:
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية للمرأة المصرية وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وقال الرئيس السيسي، عبر حسابه على فيسبوك: في يوم المرأة العالمي، أتوجه بكل التحية والتقدير إلى المرأة المصرية؛ رمز العطاء والصبر والتدبير، الشريكة الفاعلة في مسيرة التنمية والبناء والتطوير، وسند وطنها في كلّ الظروف والأحوال.
وأضاف رئيس الجمهورية: وفي هذا اليوم نؤكد التزام الدولة بدعمها وتمكينها ورعايتها.. كل عام وكل امرأة مصرية ملهمة، قوية، ومعطاءة.
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