"الزراعة" تكشف استعدادات استقبال معرض الزهور 2025

كتب- عمرو صالح:

أعلن علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، قرب انتهاء أعمال تطوير المتحف الزراعي استعدادًا لاستقبال معرض زهور الربيع 2025 المقرر في الثاني عشر من أبريل المقبل، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا تنفيذ أعمال تطوير وتجميل شاملة للبنية الأساسية بالمتحف الزراعي، مقر إقامة المعرض.

وأضاف "عزوز"، في تصريحات صحفية، أنه تم تجديد جميع الأرصفة وشبكة الطرق الداخلية للمتحف بالإنترلوك ولأول مرة بمساحات كبيرة حتى تسهل دخول وخروج العارضين والزائرين.

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة تواصل استقبال طلبات العارضين الراغبين الاشتراك في معرض زهور الربيع الـ 92 من منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث ويكون الملتقى الكبير لجميع منتجى ومصدري نباتات الزينة والزهور ووضعه على خريطة المعارض الدولية.

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