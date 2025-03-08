البرلمان يصوّت غدًا على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات

كتب- نشأت علي:

يصوّت مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة غدًا الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

تفاصيل الاتفاقية

تم توقيع الاتفاقية بين الحكومتين المصرية والإماراتية في 10 يناير 2024، في إطار التعاون القضائي المشترك بين البلدين، بهدف تنظيم قواعد وأحكام نقل المحكوم عليهم، بما يسهم في تحقيق إعادة الاستقرار الاجتماعي لهم.

أبرز محاور الاتفاقية

تتضمن الاتفاقية 19 مادة مقسمة إلى أربعة أبواب:

- الباب الأول: يشمل التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم.

- الباب الثاني: يوضح الإجراءات المتبعة لنقل المحكوم عليهم.

- الباب الثالث: يحدد اختصاصات السلطة المركزية وآليات تسوية الخلافات بشأن الاتفاقية.

- الباب الرابع: يتناول الأحكام الختامية، بما في ذلك آلية التعديل، مدة الاتفاقية، وكيفية إنهائها.

أهداف الاتفاقية

- تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين مصر والإمارات.

- دعم أهداف العدالة وإعادة المحكوم عليهم إلى مجتمعاتهم الأصلية.

- تسهيل تنفيذ العقوبات في أوطان المحكوم عليهم، مما يسهم في إعادة تأهيلهم واندماجهم في المجتمع.

وتؤكد الاتفاقية، التزام البلدين بتطوير التعاون في مجال العدالة الجنائية، بما يخدم المصلحة المشتركة ويعزز من العدالة وإعادة التأهيل الاجتماعي للمحكوم عليهم.

اقرأ أيضًا:

تحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

زاهي حواس: التحنيط لم يعد لغزًا.. ولعنة الفراعنة مجرد أسطورة