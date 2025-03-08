وزارة الصحة تحذر من "العرقسوس".. هؤلاء المرضى ممنوعون من تناوله

كتب- أحمد جمعة:

حذرت وزارة الصحة والسكان، عددًا من المرضى من تناول مشروب العرقسوس خلال شهر رمضان الكريم.

وقالت الوزارة في منشور توعوي: "مرضى الضغط والسكر والكلى يبعدوا عن العرقسوس علشان مضر لصحتكم".

وأوضحت أن العرقسوس من أكثر المشروبات اللي بتزود نسبة البوتاسيوم في الجسم، والبوتاسيوم هو العدو الأول لمرضى الكلى.

وسبق أن قالت هيئة الدواء المصرية إن العرقسوس قد يسبب آثارا جانبية خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم، وانخفاض مستويات البوتاسيوم، وعدم انتظام ضربات القلب، ومشكلات بالولادة وذلك عند تناوله بكميات كبيرة، أو لفترات طويلة من الزمن.



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