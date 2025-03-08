"المحاربين القدماء" تنظم مؤتمرًا صحفيًا بمناسبة يوم الشهيد والمحارب القديم

كتب- محمد سامي:

نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن أنشطة وفعاليات الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام.

يأتي ذلك تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم الذي يوافق التاسع من مارس كل عام.

وأكد اللواء أركان حرب مدحت عبد العزيز فاوي، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، أن احتفال القوات المسلحة بهذا اليوم تخليدًا لذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض والتى عكست مسيرته مدى تلاحم القائد مع جنوده في الصفوف الأمامية.

وشدد على أن الاحتفال يأتي تأكيدًا على وفاء القوات المسلحة لشهدائها الأبرار الذين ضحوا بالغالي والنفيس لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.

وأشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة تحرص على تقديم كل أوجه الدعم لتحقيق الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، تقديرًا لما قدموه من تضحيات وما حققوه من بطولات ستظل مبعث فخر واعتزاز لشعب مصر.

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