رئيس "الرعاية الصحية" يترأس الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري الطبي لعام 2025

كتب- أحمد جمعة:

ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري الطبي للهيئة لعام 2025، حيث استعرض الإنجازات التي حققها المجلس خلال السنوات الثلاث الماضية وناقش خطط التطوير المستقبلية لتعزيز جودة الخدمات الصحية.

حضر الاجتماع الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الاستشاري الطبي، واللواء طبيب مراد ألفي، نائب رئيس المجلس، إلى جانب نخبة من كبار العلماء، الوزراء السابقين، والأساتذة المتخصصين في مختلف المجالات الطبية، الذين ساهموا بدور محوري في دعم الهيئة وتحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات الصحية وفقًا للمعايير العالمية.

إشادة بالإنجازات ودور المجلس التطوعي

في بداية الاجتماع، أعرب الدكتور أحمد السبكي عن تقديره العميق لأعضاء المجلس الاستشاري الطبي، مشيدًا بجهودهم التطوعية المتميزة في دعم منظومة الرعاية الصحية دون أي مقابل مادي.

وأكد أن المجلس لعب دورًا جوهريًا في تطوير سياسات الهيئة، حيث تم اعتماد أكثر من 520 بروتوكولًا إكلينيكيًا، ووضع معايير متخصصة للرعاية الحرجة، تشمل ضوابط استخدام الألبومين والمضادات الحيوية، مما ساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية والنتائج العلاجية للمرضى.

إعادة تخطيط الخدمات الإكلينيكية في المنشآت الجديدة

وفي إطار تطوير الخدمات الصحية، كلف الدكتور السبكي المجلس الاستشاري بإعادة تخطيط الخدمات الإكلينيكية في المنشآت التي انضمت حديثًا إلى الهيئة، وأبرزها مستشفيات صحة المرأة والطفل، مستشفيات الأورام، بالإضافة إلى تحويل مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية بالسويس إلى مركز تميز للأمراض الصدرية في مصر.

كما تقرر استحداث خدمات الرعاية التلطيفية ضمن وحدات الرعاية المركزة للحالات الطبية المتقدمة، إلى جانب التخطيط لخدمات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.

مكافحة الممارسات الطبية غير السليمة وترشيد النفقات

أكد المجلس الاستشاري الطبي التزامه بمواصلة جهوده للحد من أي ممارسات طبية مخالفة للأعراف المهنية، وذلك من خلال آليات فحص شكاوى المرضى عبر اللجان العلمية والفرعية المتخصصة.

كما أشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن تطبيق أدلة العمل والبروتوكولات الإكلينيكية ساهم في تحسين استغلال الموارد الطبية، وحقق وفرًا ماليًا تجاوز 62 مليون جنيه شهريًا عبر تطبيق نظام الجرعة المفردة لصرف الأدوية داخل الأقسام الداخلية بالمستشفيات.

توسيع نطاق الخدمات الطبية المتخصصة

في خطوة نوعية، وافق المجلس الاستشاري الطبي على تعميم بروتوكول تطعيم الإنفلونزا لمرضى القلب داخل منشآت الهيئة، لأول مرة في مصر، وفق أحدث التوصيات العالمية، مع إطلاق حملات توعوية لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التطعيم في الحد من مضاعفات الإنفلونزا.

كما تمت الموافقة على بدء الإعداد لاستحداث خدمات زراعة النخاع في إقليمي القناة والصعيد، لأول مرة في منظومة هيئة الرعاية الصحية، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة للتوسع في الخدمات الطبية المتقدمة.

إطلاق مؤتمر عالمي في جراحات المخ والأعصاب

أعلن المجلس الاستشاري الطبي بدء التحضيرات لتنظيم المؤتمر العالمي الأول لجراحات المخ والأعصاب، المزمع عقده في يوليو المقبل، تزامنًا مع اليوم العالمي للدماغ، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين.

يهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات ومناقشة أحدث التقنيات الطبية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي متقدم في هذا المجال.

التطوير المستمر والتدريب على أحدث التقنيات

أكد الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الاستشاري الطبي، أن تطوير الخدمات الإكلينيكية وإدخال أحدث التقنيات الطبية يمثلان أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تدريب الأطقم الطبية على أحدث النظم العلاجية لضمان تطبيقها بكفاءة عالية.

وأضاف: "نحن فخورون بكل خطوة تسهم في تحسين منظومة هيئة الرعاية الصحية، وتقديم خدمات طبية متميزة للمريض المصري وفق المعايير العالمية".

شارك في الاجتماع نخبة من كبار الأطباء والمتخصصين، من بينهم الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور حسام محمد كامل، رئيس جامعة القاهرة الأسبق وأستاذ أمراض الدم وزراعة النخاع، إلى جانب نخبة من المستشارين والخبراء الطبيين في مختلف التخصصات، وأعضاء الأمانة الفنية للمجلس الاستشاري الطبي.

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