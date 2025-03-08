الأوقاف تحذر من مخاطر الألعاب النارية.. هل تخالف الدين؟

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

حذرت وزارة الأوقاف المصرية، من إلقاء الألعاب النارية على الغير وذلك لما لها من مخاطر كثيرة.

وقالت الأوقاف، في منشور عبر حسابها على فيسبوك: المقالب مش هزار.. والأذى مش شطارة، زمان كان الهزار خفيف، يفرّح القلوب ويجمع الأحباب، لكن دلوقتي بقت بعض المقالب والألعاب النارية مصدر خطر وإزعاج بدل ما تكون وسيلة للضحك والتسلية.

وأضافت الوزارة: ترمي ألعاب نارية على حد فجأة.. ممكن تخوّفه أو تأذيه، تعمل مقلب سخيف في صاحبك.. ممكن يتسبب في أذى نفسي أو حتى إصابة، تضحك على ردة فعل حد انصدم أو وقع.. هل دا هزار فعلاً؟.

وتابعت الوزارة: ديننا بيحثنا على عدم إيذاء الآخرين، وسيدنا النبي ﷺ قال: "لا ضرر ولا ضرار" (رواه ابن ماجه)، بل ونهى عن مجرد ترويع المسلم، فقال ﷺ:"لا يحلُّ لمسلمٍ أن يُروِّعَ مسلمًا" (رواه أبو داود). فكيف بمن يؤذيه فعلًا؟.

وأشارت إلى أن بعض المقالب تتشمن إهانة أو تنمّر، وقد قال الله: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ" (الحجرات: 11).

وواصلت وزارة الأوقاف: اضحك مع أصحابك، بس من غير ما تضرهم، فكر قبل أي مقلب هل هيسبب خوف أو أذى؟ لو آه، يبقى بلاها، استبدل المواقف جميلة بالمقالب، تفرّح الناس بدل ما تزعجهم، خليك سبب فرحة مش سبب أذى.. الهزار الحقيقي هو اللي يجمعنا، مش اللي يفرّقنا.

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