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"دي الناس اللي بتفهم".. عمرو أديب يعلق على لقاء ترامب وإنفانتينو

12:25 م السبت 08 مارس 2025

عمرو أديب

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كتب- محمد نصار:

علق الإعلامي عمرو أديب، على لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو.

وقال "أديب"، عبر صفحته على منصة "إكس": امبارح ترامب سأل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، هي أمريكا عندها فرصة للفوز بكاس العالم السنة اللي جاية.

وأضاف عمرو أديب: كان واضح أن معلومات الرئيس عن كرة القدم بعافية شوية، وبلا تفكير رد الرجل مجاملًا: طبعًا طبعًا، في هذه اللحظة نظر أبو حنان للصحفيين، وقال: هي دي الناس اللي بتفهم.

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عمرو أديب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جياني إنفانتينو
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