صور.. ضبط 13 طنًا من اللحوم والدواجن الفاسدة في 9 أحياء

كتب- محمد أبو بكر:

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على مديرية الطب البيطري، ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال العامة والمطاعم والمنشآت بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين خلال شهر رمضان الكريم لما تشهده الأسواق من إقبال المواطنين على مدار اليوم.

تصريحات المهندس عادل النجار، جاءت خلال اطلاعه على جهود مديرية الطب البيطري بالجيزة ومباحث التموين، على مدار أسبوعين، والتي أسفرت عن ضبط 13 طن مصنعات ومقطعات لحوم ومقطعات وهياكل ومفروم دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وأوضح التقرير، الذي اطلع عليه محافظ الجيزة، أن الضبطيات ضمت 3.1 أطنان مصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحياء إمبابة وبولاق الدكرور.

وتم ضبط 4 أطنان مصنعات لحوم فاسدة وهياكل ومفروم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحياء إمبابة والمنيره الغربية.

كما تم ضبط 5 أطنان مقطعات ومصنعات لحوم فاسدة وهياكل ومقطعات دواجن ومفروم لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحياء العجوزة والدقي والهرم والطالبية وبولاق الدكرور والوراق والبدرشين.

كما تمكنت الحملات التفتيشية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن من ضبط 1.2 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

من جانبه، أوضح الدكتور علاء عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 58 محضرًا حيال المخالفين تنفيذًا لدور المديرية في خدمة وحماية صحة المواطنين من السلع الفاسدة.

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