موعد صرف زيادة التموين 2025 على البطاقات.. تصل لـ 250 جنيهًا

كتب- محمد سامي:

كشف مصدر مطلع بوزارة التموين، أن صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين سيتم خلال الفترة من 10 إلى 15 رمضان 2025 وذلك في في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم دعم استثنائي للمواطنين خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

تفاصيل زيادة التموين 2025

يأتي هذا الدعم في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن الأسر المستحقة، حيث يشمل منح مبالغ إضافية وفقًا لعدد الأفراد المسجلين في بطاقة التموين، وذلك على النحو التالي:

- البطاقة التي تضم فردًا واحدًا تحصل على 125 جنيهًا.

- البطاقة التي تضم فردين أو طفلين تحصل على 250 جنيهًا، حيث يتم منح الدعم لأول طفلين فقط في الأسرة.

- الأسرة المكونة من 4 أفراد تحصل على 200 جنيه دعم أساسي، بالإضافة إلى 250 جنيهًا دعمًا إضافيًا، ليصل الإجمالي إلى 450 جنيهًا.

زيادة 250 جنيهًا على بطاقة التموين

من المقرر أن تشمل هذه الزيادة الأسر الأكثر احتياجًا، إذ تهدف الحكومة من خلال هذا الدعم إلى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية الهادفة إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية.

الفئات المستحقة للدعم الإضافي

في هذا السياق، حددت وزارة التموين الفئات التي يحق لها الحصول على هذا الدعم الإضافي، حيث تشمل القائمة:

- الأسر الأكثر احتياجًا.

- أصحاب المعاشات المنخفضة.

- المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة".

- العاملون بالقطاع الحكومي والخاص من ذوي الدخل المحدود.

وتواصل الحكومة العمل على تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، وذلك لضمان وصول المساعدات إلى الفئات المستحقة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

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