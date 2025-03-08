250 جنيهًا لفردين على التموين.. طلب إحاطة بشأن موعد صرف المساعدات الإضافية

كتب- محمد نصار:

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال موجه إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، طالبةً توجيهه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بشأن عدم تفعيل قرار صرف المساعدات الإضافية التي أعلن عنها رئيس الوزراء لصالح مستحقي الدعم، والتي كان من المقرر صرفها عبر البطاقات التموينية بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر.

في المذكرة التوضيحية التي قدمتها، أوضحت النائبة، أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أعلن في وقت سابق عن صرف زيادات مالية على بطاقات التموين ضمن إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة، بحيث يحصل الفرد الواحد على 125 جنيهًا، بينما يحصل الفردان على 250 جنيهًا، إلا أن المواطنين فوجئوا عند صرف حصصهم التموينية في الأول من مارس الجاري بعدم تفعيل هذا القرار، مما أثار حالة من التساؤل والاستياء بينهم.

وأشارت "الجزار"، إلى تلقيها شكاوى عديدة من المواطنين، خاصة من الفئات البسيطة ومحدودي الدخل، تفيد بعدم حصولهم على هذه الزيادات المعلنة، حيث أكد بدالو التموين أنهم لم يتلقوا أي تعليمات بصرف مبالغ إضافية ضمن المقررات التموينية لهذا الشهر.

وقد أدى ذلك إلى حالة من الغضب والإحباط بين المواطنين الذين كانوا يعولون على هذه المساعدات في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة وارتفاع تكاليف المعيشة.

مطالبة بسرعة التنفيذ وتوضيح الأسباب

في هذا السياق، شددت النائبة، على ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل لضمان صرف المساعدات الإضافية قبل عيد الفطر، مشيرةً إلى أهمية التوضيح الفوري لأسباب عدم تخصيص التمويل اللازم لتنفيذ القرار قبل الإعلان عنه رسميًا.

كما تساءلت عن الفئات المستهدفة بهذه الزيادات، خاصة في ظل تصريحات وزارة التموين السابقة بشأن تنقية البطاقات التموينية لاستبعاد غير المستحقين.

وأكدت "الجزار"، أهمية تقديم تفسير واضح بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رغم الإعلان عنه رسميًا، متسائلةً عن الجهة المسؤولة عن هذا التقصير، ومن يتحمل مسؤولية الإحباط الذي أصاب المواطنين البسطاء الذين كانوا يعولون على هذه المساعدات لمواجهة أعباء الحياة اليومية.

واختتمت النائبة، طلبها بمطالبة الحكومة بسرعة التدخل لتوضيح موقفها الرسمي من صرف الزيادات التموينية المقررة، داعيةً إلى إفادة مجلس النواب برد كتابي حول أسباب عدم تنفيذ القرار والإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في أقرب وقت ممكن.

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