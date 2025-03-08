تقلبات الطقس.. الري: سيول بأودية مندر وميعر والواطية والزيتونة

كتب- محمد نصار:

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس أبو بكر الروبي، رئيس قطاع المياه الجوفية بخصوص موقف العاصفة المطيرة التي تعرضت لها محافظة جنوب سيناء يوم الخميس 6 مارس 2025.

وأشار التقرير إلى أنه وفي ضوء التقارير الصادرة عن مركز التنبؤ بالفيضان بقطاع التخطيط بالوزارة والتي أشارت للتنبؤ بتعرض بعض مناطق محافظة جنوب سيناء لأمطار خفيفة إلى متوسطة، فقد تم التنسيق على الفور بين أجهزة الوزارة المعنية والجهات المعنية بالدولة (محافظة جنوب سيناء - هيئة الطرق - غيرها) لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للاستعداد لهذه العاصفة المطرية.

كما تضمنت الإجراءات الاستباقية للعاصفة قيام أجهزة قطاع المياه الجوفية بالتأكد من جاهزية جميع منشآت الحماية من أخطار السيول وعدم وجود أي عوائق بمخرات السيول، مع تشكيل لجان متابعة على مدار الساعة لرصد ومتابعة كميات مياه الأمطار التي يتم حصادها أمام سدود الحماية.

واستمرت المتابعة أثناء وبعد الانتهاء من العاصفة المطرية حيث تبين سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدن المحافظة بخليجي العقبة والسويس، وأدت الأمطار التي سقطت على مدينة شرم الشيخ لحدوث سيل متوسط بوادي مندر بين مدينة شرم الشيخ ومدينة دهب نتيجة لسقوط الأمطار على الجبال والأخوار بمخرج الوادي دون حدوث أي معوقات والوضع مستقر.

كما أدت الأمطار التي سقطت على مدينة الطور لحدوث سيل خفيف بوادي ميعر، وتم حجز المياه أمام السد الأول على الوادي، وجميع السدود بالمنطقة بحالة جيدة، وأدت الأمطار التي سقطت على مدينة سانت كاترين لحدوث سيل ضعيف بمنطقة الواطية وسيل متوسط بمنطقة الزيتونة والذين تم مرورهما في مجراها الطبيعي بدون حدوث أي إطماءات والوضع مستقر وجميع الأعمال بحالة جيدة.

وقد وجه الدكتور سويلم، قطاع المياه الجوفية، باستمرار المتابعة الدقيقة والمرور على الطبيعة للتأكد من استقرار الوضع بشكل كامل، والاطمئنان على حالة منشآت الحماية من أخطار السيول، وحساب كميات المياه التي تم حصادها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية.

وقال إن الوزارة نفذت 561 منشأ متنوعًا للحماية من أخطار السيول بمحافظتي شمال وجنوب سيناء عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات، لها أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمنشآت من أخطار السيول، بالإضافة إلى حصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية.

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