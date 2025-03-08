التنمية المحلية: إحالة 17 موظفًا للنيابات المختصة والشؤون القانونية خلال فبراير

كتب- محمد نصار:

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا اليوم حول جهود قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة خلال شهر فبراير 2025 لتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة والمخططة على الوحدات المحلية (المراكز والمدن والأحياء) بمختلف محافظات الجمهورية وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أي مخالفات، وكشف أي مظاهر للفساد الإداري والمالي.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة نفذ 48 حملة تفتيش مخطط ومفاجئ على 12 محافظة وهي، القاهرة والإسكندرية والقليوبية والإسماعيلية والدقهلية والغربية والجيزة وسوهاج والبحيرة والسويس والفيوم والمنوفية.

وتم التفتيش على بعض الوحدات المحلية خلال تلك الفترة شملت فحص 38 شكوي للمواطنين بتلك المحافظات شملت التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتراخيص البناء والإشغالات ومخالفات عامة ومالية وإدارية ومرافق وبيئية والبناء المخالف.

وكان لهذه الحملات الأثر الإيجابي والمباشر على المواطنين لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب بعض المخالفات التي تم رصدها وتذليل بعض الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالح المواطنين.

وأوضحت منال عوض، أن قطاع التفتيش والرقابة ركز خلال حملاته التفتيشية على متابعة مدى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها وتطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية، ومدى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن والوحدات المحلية وكذا متابعة عمل الإدارات الهندسية ومنظومة التصالح على مخالفات البناء ومنظومة إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العمراني ومدى قيام الوحدات المحلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ تلك القرارات للحفاظ على الرقعة الزراعية وحفظ حقوق الدولة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم متابعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدى جاهزيتها للعمل والمعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود، والتفتيش المالي والإداري وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية والمراكز والأحياء والمدن المستهدفة وفحص شكاوى المواطنين.

وأشارت منال عوض، إلى أن جهود تلك الحملات التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة أسفرت عن إحالة 17 موظفًا للنيابات المختصة والشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، ببذل المزيد من الجهد وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية لرصد أي مخالفات أو معوقات بكافة الوحدات المحلية بالمحافظات.

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