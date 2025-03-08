تحذير جديد من التموين لأصحاب المخابز بسبب فروق تكلفة تصنيع الخبز

كتب- محمد سامي:

أهابت الهيئة العامة للسلع التموينية، بأصحاب المخابز المدعمة العاملة بوقود الغاز الطبيعي بعدم التأخر في سداد فروق تكلفة تصنيع الخبز لصالح الهيئة.

وشددت على أنه في حال عدم التزام بعض أصحاب المخابز المدعمة العاملة بالغاز الطبيعي بسداد فروق تكلفة تصنيع الخبز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية في التوقيتات المحددة سيتم فرض فوائد بقيمة 25% على المديونيات تنفيذًا للقرار الوزاري الصادر في شهر أغسطس 2024 بالإضافة الى خصم 25% من حصة المخبز غير الملتزم.

وفي سياق متصل، انتهت الهيئة العامة للسلع التموينية من إعداد كشوف بكل المخابز غير الملتزمة بسداد فروق تكلفة تصنيع الخبز، وتم إرسالها لكل مديريات التموين على مستوى الجمهورية للبدء في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري.

وأهابت الهيئة العامة للسلع التموينية، بأصحاب المخابز المدعمة والعاملة بالغاز الطبيعي بسرعة سداد مديونيات فروق تكلفة تصنيع الخبز تجنبًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري.

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