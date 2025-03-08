تحذير من الأمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت الموافق 8 مارس 2024.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه توجد فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

كانت الأرصاد، حذرت من تكون شبورة مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق القريبة من المسطحات المائية مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

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