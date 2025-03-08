زاهي حواس: التحنيط لم يعد لغزًا.. ولعنة الفراعنة مجرد أسطورة

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور زاهي حواس عالم الآثار والوزير السابق، أن أسرار التحنيط الفرعوني لم تعد غامضة، مشيرًا إلى أن العلماء تمكنوا من تحديد المواد التي استخدمها القدماء لحفظ المومياوات لآلاف السنين.

خلال حواره ببرنامج "حلم حياة" المذاع على "قناة الشمس٢"، قال حواس "يمكننا اليوم تحنيط جثة بنفس الطريقة وستظل محفوظة لقرون طويلة".

ونفى حواس وجود ما يُسمى بـ"لعنة الفراعنة"، واصفًا إياها بأنها أسطورة بلا أساس، مضيفًا أن المصريين القدماء برعوا في السحر، لكنه استبعد أن يمتد تأثيره لـ5000 عام، مؤكدًا أن فكرة "الزئبق الأحمر" محض جهل ولا وجود لها.

وحذر حواس من عواقب التنقيب العشوائي عن الآثار، موضحًا أن الجبانات الملكية معروفة بالكامل للعلماء، وأن الحفر العشوائي قد ينتج تماثيل صغيرة أو فخارًا لكنه لن يكشف عن كنوز حقيقية، معقبًا: "مهما هتحفر على أثار مش هتلاقي، احنا عارفين كل الجبانات الملكية، ممكن تطلع تمثال أو فخار بس مستحيل تطلع كنز".

وفي سياق آخر، استعرض حواس أبرز إنجازاته، مشيرًا إلى أن اكتشاف مقابر عمال بناة الأهرام والمدينة الذهبية بالأقصر يُعدان من أعظم الاكتشافات الأثرية حتى الآن.

وكشف عن مشروعه الحالي الطموح الذي يركز على البحث عن مقبرة الملكة نفرتيتي، زوجة أخناتون، في وادي الملوك، مؤكدًا أنه يسعى لإضافة فصل جديد إلى تاريخ الآثار المصرية.