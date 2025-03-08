نشرة التوك شو| رسائل الرئيس السيسي للداخل المصري والعالم الخارجي خلال لقائه طلاب الأكاديمية العسكرية

كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أشاد الإعلامي مصطفى بكري بالرسائل العميقة التي حملها حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع طلاب الأكاديمية العسكرية، واصفًا إياها بأنها موجهة بقوة للداخل المصري والعالم الخارجي على حد سواء.

وأكد بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن السيسي يمتلك فهمًا دقيقًا لنبض الشعب المصري، الذي أظهر صمودًا ودعمًا لافتًا لقيادته خلال الأوقات العصيبة، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يعكس خبرة الرئيس السياسية والعسكرية الواسعة التي جعلته قائدًا استثنائيًا.

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن تفاصيل مهمة بشأن جرثومة المعدة، مؤكدًا أنها نوع من البكتيريا التي تعيش تحت الغشاء المخاطي للمعدة، وهو الجزء الذي يلعب دورًا مهمًا في عملية هضم الطعام.

أوضح الدكتور موافي خلال برنامج "ربي زدني علمًا" على قناة "صدى البلد"، أن الإصابة بجرثومة المعدة تنتقل عن طريق اللعاب أو البراز، مما يجعلها من الأمراض المعدية التي تنتقل بسهولة من شخص لآخر.

أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن النبي محمد ﷺ كان نموذجًا فريدًا في التعامل مع المواقف المختلفة بحكمة ورحمة، مشيرًا إلى قصة الرجل الذي تعامل معه النبي بالحلم، رغم أن الصحابة كانوا على وشك التصرف بعنف تجاهه.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "مدارسة مع الرسول"، أن الرسول ﷺ لم يواجه هذا الرجل بقوة أو عنف، بل واجهه بالحلم والهدوء، فكان لهذا الأسلوب أثر كبير في تغيير قلب الرجل وتهدئته، مما جعله يخرج من المجلس بنفسٍ راضية، بل وبقلب سليم مليء بالإيمان.

أوضح فضيلة شيخ الأزهر ورئيس مجلس علماء المسلمين، الدكتور أحمد الطيب، الفرق بين القرآن الكريم واللوح المحفوظ، مؤكدًا أن القرآن الكريم ليس هو اللوح المحفوظ نفسه، بل إن القرآن موجود ضمن هذا اللوح الذي وصفه بأنه "كائن قدسي غيبي".

خلال برنامج "الإمام الطيب" الذي يُبث على قناة الحياة، أضاف الطيب أن اللوح المحفوظ يحتوي على كل ما حدث وسيحدث منذ بدء الخليقة حتى نهايتها، بما في ذلك الغيب وأفعال العباد.

كشف الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، فضل معجزات الله سبحانه وتعالي للرسل والأنبياء.

وقال الدكتور نظير عياد، خلال تقديم برنامج "حديث المفتي"، المذاع على قناة الناس، إن المعجزة خص بها الله الأنبياء والمرسلين لإثبات صدق النبوة وهذه المعجزة تأتي على خلاف ما هو مألوف لدى الناس، موضحا أن هذه المعجزات جاءت متعددة ومتنوعة ما بين مادية وأخرى معنوية فمن المعجزات المعنوية ما يتعلق بانشقاق القمر والذي وقع في عهد النبي محمد ثم أيضا نبع الماء من بين أصابعه الشريفة، وأيضا معجزات إحياء الموتى، كما وقع في عهد سيدنا عيسى ثم انتقال العصا وتحويلها لثعبان كما في معجزة سيدنا موسى.

أكد مفتي الجمهورية، نظير عياد، أن الإيمان بالرسل والكتب السماوية ضرورة دينية وإنسانية، مشيرًا إلى أنه يمثل ركنًا أساسيًا من أركان الإيمان، ولا يكتمل الدين إلا به، كما يعد أساسًا لاستقامة الحياة البشرية وتحقيق التوازن فيها.

وأوضح، خلال حلقة برنامج “حديث المفتي”، المذاع على قناة "الناس، اليوم الخميس، أن الكتب السماوية جاءت بمثابة دساتير إلهية تهدف إلى تنظيم شؤون الإنسان في الدنيا والآخرة، لافتًا إلى أن التاريخ يؤكد الدور العظيم الذي قام به الأنبياء والرسل في تغيير واقع البشرية، من خلال القضاء على الظلم ونشر قيم العدل والرحمة والأخلاق النبيلة.