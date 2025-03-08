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تحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

04:00 ص السبت 08 مارس 2025

الشبورة المائية الكثيفة

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها خلال الساعات المقبلة، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحذرت الأرصاد، من الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا.

كما توقعت سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

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