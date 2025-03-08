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اليوم.. فتح المتاحف العسكرية بالمجان بمناسبة يوم الشهيد والمحارب القديم

08:00 ص السبت 08 مارس 2025

بانوراما حرب أكتوبر

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(أ ش أ)
تقرر فتح المتاحف العسكرية ومنطقة العرض المكشوف لبانوراما حرب أكتوبر لاستقبال المواطنين مجاناً اليوم "السبت".

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى مختلف فئات المجتمع وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وصون قدسيته ، وتزامناً مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم.

وللإطلاع على أبرز المزارات والمتاحف العسكرية ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الآتي : (اضغط هنا)

هذا المحتوى من

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يوم الشهيد المتاحف العسكرية بانوراما حرب أكتوبر
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