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الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة.. وموعد ارتفاع درجات الحرارة

10:00 ص السبت 08 مارس 2025

طقس مائل للدفء

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم السبت وحتى الخميس 13 مارس.

وتوقعت الأرصاد أن يسود اليوم السبت طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحذرت الأرصاد، من الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا.

وأوضحت الهيئة أنه اعتبارًا من الأحد 9 مارس هناك ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات.

ومن الأحد إلى الخميس، يوجد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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