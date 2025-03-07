بكري: موقف السيسي الراسخ من غزة وضعه في صدارة الاهتمام الدولي

كتب- حسن مرسي:

أشاد الإعلامي مصطفى بكري بالرسائل العميقة التي حملها حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع طلاب الأكاديمية العسكرية، واصفًا إياها بأنها موجهة بقوة للداخل المصري والعالم الخارجي على حد سواء.

وأكد بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن السيسي يمتلك فهمًا دقيقًا لنبض الشعب المصري، الذي أظهر صمودًا ودعمًا لافتًا لقيادته خلال الأوقات العصيبة، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يعكس خبرة الرئيس السياسية والعسكرية الواسعة التي جعلته قائدًا استثنائيًا.

وأضاف بكري أن السيسي نجح في توحيد المصريين بفضل رؤيته الثاقبة وقدرته على تعزيز روح الصبر والتحمل لديهم، لافتًا إلى أن موقفه الراسخ من القضية الفلسطينية وضعه في صدارة الاهتمام الدولي.

وفي رد على الانتقادات والمحاولات التي تستهدف الدولة، وجه بكري رسالة للرئيس قائلاً: "لا تهتم بالمتآمرين والخونة، فالشعب المصري يقف خلفك بثقة تامة في قيادتك الحكيمة"، مؤكدًا أن هذه الثقة هي السند الأقوى لمواجهة التحديات.

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