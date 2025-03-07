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الرئيس السيسي: "سعيد أن المصريين جنبي ومعايا"

07:58 م الجمعة 07 مارس 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب-عمرو صالح

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور الفريق أشرف زاهر رئيس الأكاديمية العسكرية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بالأكاديمية العسكرية المصرية، "سعيد أن المصريين جنبي ومعايا وفاهمين.. حتى لو فيه ظروف صعبة الكل تجاوزها.. كلنا فى مصر على قلب رجل واحد تجاه التحديات في المنطقة.. ده أمر لازم أقوله واسجله لشعب مصر.. كل التحية لشعب مصر".

وتابع الرئيس السيسي: "الفترة اللى احنا فيها واللى جاية.. مكملين الجهد ده والتنسيق مع الأشقاء والشركاء فى أوروبا والولايات المتحدة أن احنا نصل إلى وقف الحرب فى غزة.. فترة كبيرة اوى والمنطقة شهدت أحداث كبيرة اوى خلال سنة ونص.. وكلها أحداث مكنتش إيجابية.

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