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لبنان.. استجواب ثلاثة مدعى عليهم في ملف انفجار مرفأ بيروت

07:52 م الجمعة 07 مارس 2025

انفجار مرفأ بيروت

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(د ب أ)

استجوب المحقق العدلي في ملفّ انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، اليوم الجمعة، ثلاثة مدعى عليهم وقرر تركهم رهن التحقيق.

والمدعى عليهم الثلاثة هم العميد في الأمن العام عادل فرنسيس، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك السابق العميد أسعد الطفيلي ومدير إقليم بيروت السابق بالجمارك في المرفأ موسى هزيمة، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى أن القاضي بيطار سيعقد يوم الجمعة المقبل، جلسة لاستجواب المدعى عليه العميد المتقاعد في الأمن العام محمد حسن مقلد. ويبدأ بعدها تحديد مواعيد لاستجواب باقي المدعى عليهم من سياسيين وقادة أمنيين وقضاة.

يذكر أن انفجاراً كان قد هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 230 شخصا وجرح أكثر من 6 آلاف. ولم تعرف حتى الآن كيفية حصول الانفجار ومن تسبب به.

وعلّق القاضي البيطار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عدة مرات في العام 2022، بعد تبلغه دعاوى ردّ مقدمة ضده من وكلاء نواب ووزراء سابقين كان قد أصدر بحقهم مذكرات توقيف.

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