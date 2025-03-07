مجلس كنائس مصر: المراهنات ممنوعة في كافة الديانات السماوية

القاهرة - أ ش أ

أكد الأب رفيق جريش المتحدث باسم مجلس كنائس مصر أن المراهنات الإلكترونية أو أي مراهنات ممنوعة في كافة الديانات السماوية، لأنها نوع من القمار والكسب السهل.

وقال الأب رفيق جريش، إن هذه المراهنات يترتب عليها خسائر تدمر البيوت وتعصف باستقرار الأسر، محذرا الشباب من الانخراط في مثل تلك الممارسات الرديئة.

وأضاف أنه على رجال الدين أن يقدموا التوعية في دور العبادة وأن ينصحوا الشباب ويحذروهم من خطورة المراهنات والتى تؤدى إلى انهيار الأسر.

وتابع قائلاً، "إنه على وسائل الإعلام أن تسلط الضوء على مخاطر المراهنات الإلكترونية، وأن يتم توجيه رسائل جادة وقوية حول مخاطر المراهنات، وهو أمر يتطلب أن تتكاتف جهود كافة مؤسسات الدولية سواء الدينية أو الإعلامية وغيرها لمواجهة هذه الظاهرة الغريبة عن مجتمعنا ".

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