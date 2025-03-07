خالد البلشي: "عمومية الصحفيين" تقف صفا واحدا وفي معاركها الكبيرة كانت يدًا واحدة

القاهرة - أ ش أ

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، والمرشح لمقعد النقيب لدورة ثانية بانتخابات التجديد النصفي، إن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين تقف دائمًا صفا واحدا، وفي معاركها الكبيرة كانت يدًا واحدة، وهو ما يليق بها وبنقابة لها تاريخ عريق.

وأضاف البلشي في تصريحات صحفية مع المرشح المنافس على مقعد النقيب عبدالمحسن سلامة، خلال التسجيل في كشوف الجمعية العمومية اليوم أن المعركة الانتخابية هي تنافس شريف، بهدف تحقيق مصالح الصحفيين والنقابة.مؤكدا أن ترشح عبدالمحسن سلامة كان بداية التنافس الحقيقي، وهو ما تحتاجه النقابة لتشكيل مجلس قوي، يعبّر عن الجمعية العمومية.

ودعا الزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، لعدم الدخول في خلافات، أو مشاجرات، أو ملاسنات، بهدف دعم أحد المرشحين، وأن يكون الاختلاف مبنيا على مبدأ الاحترام، وفي النهاية ستكون قرارات الجمعية هي الكلمة العُليا.

وقال "البلشي" إن فترة الانتخابات مهما طالت ستنتهي ولن يبقى بيننا سوى الزمالة، يجب أن نظل على تعاون داخل النقابة، وهو ما شاهدناه خلال العامين الماضيين، فقد بقيت أبواب نقابة الصحفيين مفتوحة أمام الجميع، واستقبلنا كل النقابات المهنية، وكنّا حاضنة لكل الزملاء، أمامنا منافسة شريفة، ونتنافس على إنجاز مصالح الزملاء، نحن نعمل من أجل مستقبل أفضل، يجب أن يأتي في إطار حملة تليق بنا جميعًا، أدعو لوقف التلاسن أو الهجوم خارج الإطار".

وأشار إلى طبيعة وجود اختلاف بين أعضاء الجمعية العمومية، والذي يجب أن يكون موضوعيًا، ويأتي في إطار احترام الرأي الآخر، واحترام هذا الاختلاف.

وأكد حرص النقابة والمرشحين على تنفيذ ميثاق الشرف الصحفي، لافتا الي أن الجميع في نهاية الانتخابات سيهتف "عاشت وحدة الصحفيين".

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