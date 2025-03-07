صورة - هدى منصور أول سيدة تتولى منصبا قياديا بمنجم السكري

القاهرة - أ ش أ

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، المهندسة هدى منصور، عضو المجلس، بمناسبة توليها منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمنجم السكري في مصر، لتكون أول سيدة تتولى هذا المنصب.

وأعربت المستشارة أمل عمار -في بيان أصدرته، اليوم، عن فخرها وسعادتها بتولي المهندسة هدى منصور هذا المنصب المهم، مؤكدة أنه تكليف مستحق تقديرًا لجهودها الكبيرة وإنجازاتها المشهودة في جميع المناصب التي تولتها، والتي أثبتت من خلالها كفاءتها وتميزها.

وأضافت أن هدى منصور تمثل نموذجا مشرفا للمرأة المصرية في المناصب القيادية، متمنية لها المزيد من النجاحات والإنجازات في مسيرتها المهنية.

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