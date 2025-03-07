حماس تدعو للنفير لمواجهة مخططات تهويد المسجد الإبراهيمي

وكالات

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، ومدينة الخليل على وجه الخصوص، إلى النفير والحشد والرباط في المسجد الإبراهيمي، في مواجهة ما وصفته بـ"المؤامرات والتهويد الممنهج" الذي يتعرض له المسجد.

وقال هارون ناصر الدين، عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب القدس في الحركة، إن رفض الاحتلال الإسرائيلي تسليم إدارة المسجد الإبراهيمي للأوقاف الإسلامية، وحرمان المصلين من الوصول إليه خلال شهر رمضان، خاصة أيام الجمعة، هو جزء من مخطط للسيطرة الكاملة عليه.

وأكد ناصر الدين أن الخطوات الإسرائيلية المتصاعدة تمثل تعديًا سافرًا على مكانة المسجد الإبراهيمي، وانتهاكًا صارخًا وخطيرًا ضمن مسلسل الاعتداءات المستمرة على المقدسات الإسلامية، مشددًا على ضرورة التصدي لهذه المخططات بكل السبل الممكنة.







