فتح المتاحف العسكرية بالمجان غدا بمناسبة يوم الشهيد والمحارب القديم
القاهرة - أ ش أ
تقرر فتح المتاحف العسكرية ومنطقة العرض المكشوف لبانوراما حرب أكتوبر لاستقبال المواطنين مجاناً غدا "السبت" .
يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى مختلف فئات المجتمع وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وصون قدسيته ، وتزامناً مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم.
وللإطلاع على أبرز المزارات والمتاحف العسكرية ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الآتي : (https://www.mod.gov.eg/ modwebsite/MilMuseumAr.aspx) .
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