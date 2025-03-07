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فتح المتاحف العسكرية بالمجان غدا بمناسبة يوم الشهيد والمحارب القديم

11:23 ص الجمعة 07 مارس 2025

شعار القوات المسلحة

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القاهرة - أ ش أ

تقرر فتح المتاحف العسكرية ومنطقة العرض المكشوف لبانوراما حرب أكتوبر لاستقبال المواطنين مجاناً غدا "السبت" .

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى مختلف فئات المجتمع وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وصون قدسيته ، وتزامناً مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم.

وللإطلاع على أبرز المزارات والمتاحف العسكرية ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الآتي : (https://www.mod.gov.eg/ modwebsite/MilMuseumAr.aspx) .

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القوات المسلحة فتح المتاحف العسكرية يوم الشهيد والمحارب القديم
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