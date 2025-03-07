بالفيديو.. رسائل شكر للرئيس السيسي من المصريين المحررين بالسودان فور وصولهم

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نجحت أجهزة الدولة في تحرير مجموعة من المصريين العائدين من السودان، بعد جهود مكثفة وتنسيق مستمر لضمان سلامتهم وعودتهم إلى أرض الوطن.

وخلال لحظات مؤثرة، وثّق مقطع فيديو لحظة وصول العائدين، حيث ارتسمت على وجوههم مشاعر الفرح والامتنان.

وتوجهوا بخالص الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية، مؤكدين أن مصر لا تنسى أبناءها أبداً، وأنهم فخورون بدولتهم التي لم تدخر جهداً في تقديم كل العون لهم من أجل تحريرهم وتأمين عودتهم سالمين.

وقال أحد العائدين: "إحنا أتولدنا من جديد وشكرا شكرا للرئيس وفرحان جدا"، وقال آخر "بفضل ربنا ثم بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي قدرنا نوصل مصر وكان هناك اهتمام كبير بينا وتحيا مصر".