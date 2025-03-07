إعلان

أمطار وشبورة وارتفاع الأمواج.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

05:00 ص الجمعة 07 مارس 2025

أمطار ورياح وشبورة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

بالإضافة إلى استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وسيناء وارتفاع موج البحر 2:1.5 متر فوق مستوى سطح البحر.

وحذرت الأرصاد، من الشبورة المائية الكثيفة صباحاً والتي قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لذا يرجى توخى الحيطة والحذر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمطار رياح ارتفاع الأمواج شبورة الأرصاد الجوية درجات الحرارة الطقس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالفيديو.. رسائل شكر للرئيس السيسي من المصريين المحررين بالسودان فور وصولهم

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟