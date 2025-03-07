أمطار وشبورة وارتفاع الأمواج.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

بالإضافة إلى استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وسيناء وارتفاع موج البحر 2:1.5 متر فوق مستوى سطح البحر.

وحذرت الأرصاد، من الشبورة المائية الكثيفة صباحاً والتي قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لذا يرجى توخى الحيطة والحذر.