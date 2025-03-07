نشرة التوك شو| علي جمعة يهاجم منصة "تيك توك".. والمفتي يوضح حالات الكذب المباح

كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

المفتي: 3 حالات يكون فيها الكذب مباحاً

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الحكم بغير حق ودون بينة يُعد من أشد أنواع الكذب، فالله أمر بالحكم بالعدل، حيث قال تعالى: "وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ"، وأوصى بحسن القول بقوله: "وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" المذاع على قناة "صدى البلد" بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: " 3 حالات يمكن فيها الكذب ويكون مباحا، وهي الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها".

"زبالة السوشيال ميديا".. علي جمعة يهاجم منصة "تيك توك"

أعرب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن رفضه التام لممارسة التمثيل عبر منصة التيك توك، موضحًا أنها "زبالة السوشيال ميديا"، مؤكدًا أن ما يحدث على هذه المنصة يعد "خارج نطاق العفاف"، مما يجعل ما يتم نشره عليها محرمًا شرعًا.

وفي تصريحاته خلال برنامجه "نور الدين والدنيا" المذاع على القناة الأولى، أضاف الدكتور علي جمعة أن الأناشيد الرمضانية ليست محلا للشكوك أو الحرام، حيث يتم ترديدها في سياق ديني واحتفالي بعيدًا عن أي مخالفات شرعية.

خبير سياسي: الشارع الليبي يرفض تهجير سكان غزة من أرضهم

قال الخبير السياسي محمود خضير المهتم بالشأن الليبي، إن المكتب الإعلامي التابع لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في طرابلس، نفى صحة التقرير الذي نشرته منصة "American Thinker" الأمريكية والتي أكدت استعداد حكومة الوحدة الوطنية لاستقبال الفلسطينيين ضمن خطة التهجير التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمر الذي أثار غضب الشعب الليبي في جميع ربوع البلاد.

وأضاف في مداخلة على فضائية الحدث، أنه وفقًا لما نشرته منصة "حكومتنا" على حسابها الرسمية على موقع "فيسبوك" نفت الحكومة التقرير وأكدت أن هذه الادعاءات مختلقة ولم تصدر عن أي جهة رسمية ليبية، وأن التقرير يفتقر إلى أدنى معايير المصداقية والمهنية وقد نُشر في منصة لا وزن لها في الأوساط الإعلامية ومعروفة بنشر الأخبار الزائفة ونظريات المؤامرة.

بالفيديو.. المفتي: الكتب السماوية دساتير إلهية لتنظيم شؤون الإنسان

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الإيمان بالرسل والكتب السماوية هو ضرورة دينية وإنسانية، حيث يمثل أحد أركان الإيمان التي لا يكتمل الدين بدونها، كما أنه أساس لاستقامة الحياة البشرية.

وأوضح عياد خلال حلقة برنامج "حديث المفتي"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن الكتب السماوية جاءت كدساتير إلهية تهدف إلى تنظيم شؤون الإنسان في الدنيا والآخرة، وأن التاريخ يشهد على الدور الكبير الذي لعبه الأنبياء والرسل في تغيير واقع البشرية، من خلال القضاء على الظلم ونشر العدل والقيم النبيلة.

أحمد عمر هاشم: الأعمال أقوال باللسان وأفعال بالجوارح ونيات بالقلب والتوحيد هو القاعدة

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الإيمان بالله ورسوله هو الذي يجعل أعمال العبد صحيحة ومقبولة عند الله، مشيرا إلى أن أعمال العباد تنقسم إلى أقوال باللسان، وأفعال بالجوارح، ونيات بالقلب، وأن التوحيد هو القاعدة التي تستند إليها هذه الأعمال.

وقال عمر هاشم، خلال تقديمه برنامج “كأنك تراه”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن شهادة التوحيد لا إله إلا الله، محمد رسول الله هي الركن الأساسي الذي يُبنى عليه الإسلام، وهي المنجاة لكل إنسان يوم لقاء الله.