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الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة.. وتكشف موعد ارتفاع الحرارة

10:00 ص الجمعة 07 مارس 2025

الطقس

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الجمعة إلى الخميس 13 مارس.

وتوقعت الأرصاد أن يسود اليوم الجمعة، سقوط أمطار متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية الشرقية، قد تصل لحد السيول على سيناء وتكون الأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومدن القناة، استقرار على باقي الأنحاء.

وحذرت الأرصاد، من الشبورة المائية الكثيفة صباحاً والتي قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

من السبت إلى الخميس

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأكدت الهيئة أنه اعتبارًا من الأحد، ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات.

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