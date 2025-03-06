حدث في 8ساعات| تحرير المصريين المختطفين في السودان.. وإجراءات حكومية جديدة بشأن منظومة الدعم التمويني

كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الخميس، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها نجاح الأجهزة المعنية في مصر، من تحرير المصريين المختطفين بالتنسيق مع نظيرتها بالسودان الشقيق.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

الأمطار تغرق شارع أحمد عرابي بالمهندسين.. صور

شهدت محافظة الجيزة منذ قليل سقوط أمطار غزيرة، وانخفاض بقيم درجات الحرارة على معظم أنحائها.

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سالي عبدالسلام: "طارق أبو السعود منحني الفرصة.. وأنا من غيره ولا حاجة"

قالت الإعلامية سالي عبد السلام، أن الإذاعي طارق أبو السعود له فضل كبير عليها، مواصلة: "هو الذي منحني فرصة، وآمن بيّ وصدقني، وأي شغل بمضي عليه، لازم يكون له صدقة جارية فيه، وأروح أدي له الوصل، ويا رب أكون ولد صالح".

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بالفيديو.. المفتي: الكتب السماوية دساتير إلهية لتنظيم شؤون الإنسان

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الإيمان بالرسل والكتب السماوية هو ضرورة دينية وإنسانية، حيث يمثل أحد أركان الإيمان التي لا يكتمل الدين بدونها، كما أنه أساس لاستقامة الحياة البشرية.

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الصحة: افتتاح وحدة علاج طبيعي بالإسماعيلية.. وتجهيز عيادتين لذوى الهمم ببني سويف

أعلنت وزارة الصحة والسكان افتتاح وحدة علاج طبيعي للأطفال بمستشفى حميات الإسماعيلية وتجهيز عيادتين لخدمة ذوي الهمم بمحافظة بني سويف خلال شهر يناير 2025، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

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رئيس الوزراء يتابع ملف طرح إدارة المطارات المصرية أمام القطاع الخاص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة مستجدات ملف طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية أمام القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وأماني متولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، والمهندس أيمن عزب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وبينويت تروشي، رئيس قسم تطوير الأعمال بشركة "vinci concessions"، والوفد المرافق له.

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أمطار رعدية وكرات ثلجية تضرب القاهرة والجيزة

شهدت القاهرة الكبرى، سقوط أمطار رعدية غزيرة، وكرات ثلجية في مناطق واسعة، حيث سيطرت حالة من عدم استقرار الطقس على العاصمة، وسمع دوي البرق والرعد في سماء القاهرة والجيزة.

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شفاطات عملاقة ومواتير حديثة.. طوارئ بمحافظة القاهرة للسيطرة على الأمطار

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء رفعوا درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار.

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"كارت موحد".. إجراءات حكومية جديدة بشأن منظومة الدعم التمويني

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

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الصحة: فحص 10.4 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 10 ملايين و426 ألفًا و609 طالباً بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، منذ إطلاقها العام الدراسي الحالي يوم 29 سبتمبر 2024 وحتى اليوم، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب.

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"الأعلى للطاقة" يوافق على توفير الطاقة لـ 14 مشروعًا صناعيًا جديدًا

عقد المجلس الأعلى للطاقة، اليوم الخميس، اجتماعه رقم 22 بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء محمد صلاح الدين، وزير الإنتاج الحربي.

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بتوجيهات السيسي.. تحرير المصريين المختطفين من قبضة الدعم السريع في السودان –تفاصيل

نجحت الأجهزة المعنية في مصر، في تحرير المصريين المختطفين بالتنسيق مع نظيرتها بالسودان الشقيق، وذلك وفق نبأ عاجل أوردته قناة إكسترا نيوز.

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مواعيد امتحانات شهر مارس للصف السادس الابتدائي 2025 بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جدول امتحانات شهر مارس للفصل الدراسي الثاني 2025 للصف السادس الابتدائي والتي ستبدأ يوم الأحد 9 مارس وتنتهي الأحد 16 مارس 2025.

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وقف بث برنامج "ملعب الشمس".. وتغريم القناة 100 ألف جنيه وإنذارها بسحب الترخيص

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على ما انتهت إليه لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، بعد فحص مخالفات برنامج "ملعب الشمس" في الحلقة المذاعة بتاريخ 27 فبراير 2025 على قناة الشمس، إلى إلزام القناة بأداء مبلغ 100 ألف جنيه، ومنع عرض البرنامج لمدة شهر وكذلك منع ظهور مقدمه أحمد الشريف على شاشة القناة لنفس المدة، مع توجيه إنذار للقناة بسحب الترخيص في ضوء ما تبين من تكرار المخالفات.

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