أم تحمي طفلها والبطانية حاضرة.. لقطات مؤثرة في الشوارع أثناء سقوط الأمطار الرعدية

تصوير- علاء أحمد ونادر نبيل وزياد أحمد ورمضان يونس وصمويل عادل

شهدت القاهرة الكبرى، ومحافظة الجيزة، اليوم الخميس، سقوط أمطار رعدية غزيرة، وكرات ثلجية في مناطق واسعة، حيث سيطرت حالة من عدم استقرار الطقس على العاصمة، وسمع دوي البرق والرعد في سماء القاهرة والجيزة.

ورصدت عدسة مصراوي، العديد من الصور الرائعة واللقطات المؤثرة أثناء الأمطار الغزيرة والتي تظهر المواطنين وهما يحتموا من الأمطار.