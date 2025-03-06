تحرك عاجل من مستشفى جامعة الأزهر بدمياط بشأن واقعة التعدي على مرافقة مريض

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

أصدرت إدارة كلية الطب ومستشفى جامعة الأزهر في دمياط، بيانًا بشأن ما تم تجاه واقعة ضرب فرد أمن لمرافقة مريض، مؤكدة أنه “بشأن واقعة تعدي أحد أفراد الأمن بالمستشفى على مرافقة أحد المرضى المحجوزين.

وأكدت إدارة المستشفى في بيانها التزامها التام بتوفير بيئة عمل آمنة ومحترمة لجميع المرضى وذويهم، وكذلك العاملين بالمستشفى.

واتخذت المستشفى إجراءات سريعة فور علم الإدارة بالواقعة حيث تم فتح تحقيق عاجل؛ للوقوف على ملابسات الحادث والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، كما تم إيقاف فرد الأمن مؤقتًا لحين الانتهاء من التحقيق واتخاذ القرار المناسب وفقًا للوائح الداخلية والتواصل مع المرافقة المتضررة للتأكد من حالتها النفسية والجسدية، والتعبير عن أسف المستشفى الكامل لأي ضرر قد لحق بها.

كما أكدت إدارة المستشفى التزام جميع أفراد الأمن والعاملين بالمستشفى “بأعلى معايير السلوك المهني والإنساني”، اتخاذ إجراءات إضافية لضمان عدم تكرار هذه الحوادث مستقبلًا.

إدارتا الكلية والمستشفى من جانبهما أعلنتا أن أي تجاوز في حق المرضى أو مرافقيهم غير مقبول، وسيتم التعامل معه بكل حزم وفقًا للوائح والقوانين: "نؤكد كذلك التزامنا بتقديم أفضل خدمة طبية وإنسانية لجميع المرضى في بيئة آمنة ومحترمة، كما نود الإشارة إلى أن إدارة المستشفى قامت بإبلاغ قسم الشرطة بالواقعة؛ لتتولى التحقيق لحفظ الحقوق للجميع ومن ثم عرض الموضوع على النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

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