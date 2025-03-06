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سالي عبد السلام: "طارق أبو السعود منحني الفرصة.. وأنا من غيره ولا حاجة"

08:01 م الخميس 06 مارس 2025

سالي عبد السلام

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كتب-عمرو صالح:

قالت الإعلامية سالي عبد السلام، أن الإذاعي طارق أبو السعود له فضل كبير عليها، مواصلة: "هو الذي منحني فرصة، وآمن بيّ وصدقني، وأي شغل بمضي عليه، لازم يكون له صدقة جارية فيه، وأروح أدي له الوصل، ويا رب أكون ولد صالح".

وأضافت عبد السلام خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، عبر قناتي النهار والمحور: "أنا من غيره ولا حاجة، بعد ربنا هو اللي اداني الفرصة، ربنا يراضيه، لأنه منحني الفرصة".

كما تحدثت الإعلامية سالي عبد السلام، عن الإعلامية إسعاد يونس، قائلة: "بموت فيها، هي جميلة ورائعة، تُسعد كل من حولها، وهي باب الرزق في التلفزيون، ولما حطيت رجلي عندها البرامج بقت تتحدف عليّ، وكانت عاوزاني أمثل، وقالت لي يا خسارة، لكن أبي لم يوافق على التمثيل".

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