"العباقرة عائلات".. الحلقة السادسة تنتهي بتصدر "عائلة البدري" المركز الأول

كتب-عمرو صالح:

عرضت قناة «الحياة»، منذ قليل، الحلقة السادسة من الموسم السابع لبرنامج «العباقرة عائلات»، الذي يقدمه الإعلامي والروائي عصام يوسف.

وأقيمت المباراة اليوم، ضمن منافسات المجموعة الثانية، وجاءت في المركز الأول «عائلة البدري» التي تصدرت المجموعة بـ3 نقاط و175 نقطة إجابات صحيحة، بينما جاءت في المركز الثاني «عائلة غانم» التي لم تحقق نقاط، لكنها حققت 120 نقطة إجابات صحيحة.

أما عن العائلات التي شاركت في حلقة اليوم، هم «عائلة عبدالرحمن» من منطقة زيزينيا بمحافظة الأسكندرية، وتضم «علي، وحسن، وليلى، ومحمد»، والعائلة الثانية هي «عائلة عبدالجواد»، من محافظة بني سويف، وتضم «محمد، وعبدالجواد، وسارة، وأحمد».

وانتهت الحلقة بفوز «عائلة عبدالجواد» بإجمالي 155 نقطة، مقابل 135 نقطة لـ«عائلة جون»، وكان أفضل لاعب هو «أحمد» من عائلة عبدالجواد بإجمالي 100 نقطة.

أما عن ترتيب العائلات في المجموعة الثانية وفقًا للجولات السابقة هي: «عائلة البدري» في المركز الأول بـ 175 نقطة إجابات صحيحية، بإجمالي 3 نقاط، و«عائلة عبدالجواد» في المركز الثاني بـ155 نقطة إجابات صحيحة، بإجمالي 3 نقاط، و«عائلة عبدالرحمن» في المركز الثالث بـ 135 نقطة، وبدون إجمالي نقاط، بينما جاءت في المركز الرابع «عائلة غانم» بـ120 نقطة إجابات صحيحة، بدون إجمالي نقاط.

يُذكر أن، البرنامج يقدم تجربة مختلفة تُركز على التفاعل العائلي وسط أجواء رمضانية مميزة، مع إضافة فقرات جديدة تضيف جانبًا ترفيهيًا إلى التحدي المعرفي التقليدي للبرنامج.

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