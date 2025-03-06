شفاطات عملاقة ومواتير حديثة.. طوارئ بمحافظة القاهرة للسيطرة على الأمطار

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء رفعوا درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار.

كما تم توزيع الشفاطات العملاقة والنوافير والمواتير الحديثة في المحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار، وذلك طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، لتسهيل إزالة أي تجمعات مائية بما لا يؤثر على انتظام الحركة المرورية.

وأشار إلى التواصل الدائم مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، وغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى من المواطنين، خاصة فيما يتعلق بأماكن تجمع المياه، لإزالتها على الفور.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط هاتفية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية؛ لمعرفة حالة الطقس على مدار الساعة، وإخطار كافة الأحياء للتحرك السريع عند الضرورة، تجنبًا لحدوث أزمات.

كما تم ربط كافة غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفوري مع أي تراكمات لمياه الأمطار.

وأشار محافظ القاهرة إلى وجود خطة للانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ للتواجد في شوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع، وذلك بالتنسيق بين الأحياء وفروع شركة الصرف الصحي، وشركة مياه القاهرة، وهيئة النظافة، والحماية المدنية، وشرطة المرافق؛ لتنفيذ خطة المحافظة التي تم وضعها.

وأكد محافظ القاهرة على وجود تنسيق مستمر بين هيئة النظافة والصرف الصحي ورؤساء الأحياء؛ للتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة في كافة شوارع ومناطق العاصمة.

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