مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الأحد المقبل

كتب- نشأت علي:

يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة يوم الأحد المقبل، لمواصلة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة لإصدار قانون العمل الجديد.

أبرز أهداف مشروع قانون العمل الجديد

- وضع تنظيم متكامل يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

- مواكبة التطورات الاقتصادية والاستثمارية في مصر.

- دعم توجه الدولة نحو تعزيز القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.

- الحفاظ على حقوق العمال مع ضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج.

- تحفيز الشباب للعمل بالقطاع الخاص ومعالجة فجوة المهارات.

- تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

جدول أعمال الجلسات

- الأحد: مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات.

- الثلاثاء: مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025 بخصوص الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي لتمويل مشروع، معالجة مياه الصرف الصناعي بمصانع السكر، إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

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